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Происшествия13 сентября 2022 10:47

В Кирове пьяный водитель сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

ДТП случилось на улице Дзержинского
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В результате происшествия женщина-пешеход получила травмы. Фото: ГИБДД Кировской области

В результате происшествия женщина-пешеход получила травмы. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове пьяный водитель сбил пешехода. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 12 сентября в 08.50. У дома №25 по улице Дзержинского «Пежо» сбил 61-летнюю женщину-пешехода. По предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте. В результате женщина получила травмы, степень их тяжести неизвестна. После выяснилось, что 42-летний водитель был пьян.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.