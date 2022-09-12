В Кирове в массовом ДТП пострадали два ребенка

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в аварии пострадали два ребенка. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП случилось 11 сентября в 19 часов. У дома №115 по Октябрьскому проспекту столкнулись сразу четыре автомобиля: «Тойота Королла», «Шевроле Нива», «Тойота Раф 4», УАЗ «Патриот». В результате пострадали два ребенка: 14-летняя девочка-пассажир «Тойоты» и 8-летний мальчик, сидевший в «Шевроле». Степень тяжести их травм неизвестна. Предварительная причина аварии также не сообщается.

По факту аварии сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает все условия совершения аварии.