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Происшествия12 сентября 2022 8:21

В Кирове в массовом ДТП пострадали два ребенка

На Октябрьском проспекте столкнулись сразу четыре машины
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
По факту ДТП сейчас проводится проверка. Фото: ГИБДД Кировской области

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в аварии пострадали два ребенка. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП случилось 11 сентября в 19 часов. У дома №115 по Октябрьскому проспекту столкнулись сразу четыре автомобиля: «Тойота Королла», «Шевроле Нива», «Тойота Раф 4», УАЗ «Патриот». В результате пострадали два ребенка: 14-летняя девочка-пассажир «Тойоты» и 8-летний мальчик, сидевший в «Шевроле». Степень тяжести их травм неизвестна. Предварительная причина аварии также не сообщается.

По факту аварии сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает все условия совершения аварии.