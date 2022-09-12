Прогноз погоды в Кирове с 12 по 16 сентября: дождь, прохлада, потепление в конце недели

На неделе кировчан регулярно будет поливать дождем - пусть и небольшим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделя будет прохладной и слегка дождливой, но с неожиданным потеплением в конце. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 12 по 16 сентября.

Понедельник, 12 сентября

Температура воздуха достигнет днем отметки в +12 градусов. День будет облачным, в полдень пройдет небольшой дождь. Сильного ветра не ожидается, порывы составят максимум 2 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Вторник, 13 сентября

На улице потеплеет до +14 градусов. Погода будет облачной, без осадков. Возможны порывы ветра до 3 м/с. Атмосферное давление останется на прежней отметке.

Среда, 14 сентября

Термометры покажут +12 градусов в полдень и +9 в 15 часов. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер усилится: возможны порывы до 9-12 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться в течение дня с 752 до 749 мм ртутного столба.

Четверг, 15 сентября

Небольшой дождь будет лить с утра до вечера. Температура воздуха составит до +13 градусов днем. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 9 м/с. Атмосферное давление в течение дня понизится с 746 до 744 мм ртутного столба.

Пятница, 16 сентября

Температура воздуха неожиданно поднимется до +18 градусов днем. День будет пасмурным, без осадков. Ожидаются порывы ветра до 9-12 м/с. Атмосферное давление упадет до 740 мм ртутного столба.