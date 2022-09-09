В кировской Больнице скорой помощи начали строить надземный переход

Земляные работы уже начались. Фото: kirovreg.ru

В Кирове начали строить надземный переход в Больнице скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

На данный момент рабочие освободили от деревьев и оградили рабочую зону строительства. На территории уже установлен бытовой строительный городок и организовано временное электроснабжение. Сейчас идут земляные работы по переносу инженерных сетей и разработка котлованов у пятого корпуса.

Переход протяженностью 250 метров соединит четыре корпуса больничного городка: урогинекологический, административный, городской перинатальный центр, корпус хирургии и колопроктологии. На его возведение потратят порядка 100 миллионов рублей. Деньги выделены из областного бюджета. Все работы должны быть завершены до конца 2023 года.