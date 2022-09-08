Сотрудники Кировского молочного комбината покидают ряды «Справедливой России»

В пресс-службе ОЗС сообщили, что получили от депутатов - сотрудников ЗАО «Кировский молочный комбинат» соответствующее письмо. Фото: zsko.ru

«Комсомолке» стала известна информация о том, что ряд сотрудников ЗАО «Кировский молочный комбинат», в том числе депутаты ОЗС, работающие на данном предприятии, покидают партию «Справедливая Россия».

Мы решили уточнить информацию непосредственно в пресс-службе Заксобрания. Руководитель пресс-службы Павел Караваев сообщил, что в ОЗС в установленном порядке действительно поступили письма депутатов Татьяны Ердяковой и Татьяны Платуновой о том, что они выходят из партии «Справедливая Россия» и просят внести эти сведения о них на сайте Законодательного Собрания Кировской области.

- На основе этих писем мы подтверждаем факт выхода этих депутатов ОЗС из партии «Справедливая Россия».