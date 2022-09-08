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Общество8 сентября 2022 8:34

В Кирове установили светофор на улице Василия Жуковского

Еще один появился на перекрестке Азина и Октябрьского проспекта взамен сломанного
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В ближайшее время также начнется модернизация 10 светофоров. Фото: admkirov.ru

В ближайшее время также начнется модернизация 10 светофоров. Фото: admkirov.ru

В Кирове установили два новых светофора. Об этом рассказали в горадминистрации.

Новый регулировщик появился в районе дома №4 по улице Василия Жуковского. Объект должен усилить дорожную безопасность: здесь достаточно высокий автомобильный трафик, поскольку путь ведет к новому мосту и используется как выезд из города. Помимо того, рядом находятся многоквартирные дома, а по обеим сторонам проезжей части стоят остановочные павильоны.

Второй регулировщик установили на перекрестке улицы Азина и Октябрьского проспекта взамен сломанного. Предыдущий светофор сильно пострадал в результате ДТП. С виновника взыскали сумму причиненного ущерба и установили новое оборудование.

В мэрии также сообщили, что в середине сентября планируется начать модернизацию 10 регулировщиков. Сейчас ведется закупка оборудования у поставщиков.