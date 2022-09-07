В Кочуровском парке сломавшаяся ливневка может стать причиной травмирования людей

Так ливневая канализация выглядит сейчас. Фото: ОНФ Кировской области

В Кочуровском парке Кирова сломалась ливневая канализация. Причем так, что отдыхающие горожане боятся за свое здоровье. Подробности рассказали активисты ОНФ.

Кочуровский парк начали благоустраивать еще в 2017 году, а ливневка в нем появилась в 2019 году. Стоимость работ тогда составила 20,5 миллиона рублей. Сейчас, спустя три года, никтио не следит за состоянием парка. А тем временем ливневка приказала долго жить.

- Мы выехали на место и увидели изогнутые и выломанные решетки водоотводных желобов в метре от спортивных турников и детской площадки, где ежедневно бегают и играют в подвижные игры сотни детей. Они легко могут запнуться и получить травму, - поделились общественники.

Сложно из-за этого передвигаться по парку и мамочкам с колясками, и даже простым пешеходам. В некоторых местах у водоотводных желобов нет решетки, кое-где выступают острые железные углы и саморезы - пораниться может кто угодно. Активисты направили обращение в мэрию Кирова для решения вопроса.