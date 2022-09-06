Женщину, пропавшую в начале августа в Мурашах, нашли погибшей

Женщину искали волонтеры, полиция, сотрудники МЧС и местные жители. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области закончились поиски Татьяны Банниковой, пропавшей в Мурашах в начале августа. Женщину нашли погибшей. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Объявление о пропаже 64-летней Татьяны Георгиевны появилось 9 августа. Женщина накануне ушла из дома и не вернулась. Волонтеры организовали поиски в природной среде, вместе с ними работали сотрудники полиции, МЧС, помогали неравнодушные местные жители. Пропавшую искали с помощью беспилотников. Проводилось несколько выездов.

2 сентября волонтеры «Лизы Алерт» сообщили об окончании поисков: «Найдена, погибла». Причины смерти отряд не разглашает.

Редакция «КП-Киров» также выражает соболезнования родным и близким погибшей.