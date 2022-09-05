В Кирове разыскивают молодого человека, пропавшего месяц назад

Если вы видели этого человека, сообщите об этом волонтерам или полиции. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове целый месяц разыскивают молодого человека. В последний раз Бориса Дудина видели 5 августа в областном центре. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Борису 30 лет, рост 179 см, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. На момент ухода из дома он был одет в куртку, брюки и кроссовки - все черного цвета.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.