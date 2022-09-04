Росгвардейцам в Кирове пришлось разнимать трех собутыльников

Сигнал «тревога» поступил из питейного заведения на улице Сутырина. Фото: 43.rosguard.gov.ru

На текущей неделе в Кирове на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из одного из кировских питейных заведений. По сведениям пресс-службы Росгвардии, информация пришла около семи часов утра с улицы Сутырина.

Дежурный экипаж незамедлительно прибыл по указанному адресу. Как пояснил сотрудник кафе, трое посетителей кафе вместе распивали алкогольные напитки. Затем они о чем-то поспорили. И конфликт после небольшой перепалки перерос в драку.

Сильно избитым оказался один из собутыльников – ему пришлось вызвать бригаду скорой помощи, которая увезла его в больницу. Два других участника конфликта отправились благодаря сотрудникам вневедомственной охраны в руки полиции. Они и должны установить все обстоятельства произошедшего.