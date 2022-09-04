Врио губернатора Кировской области призвал родителей высказаться о качестве питания в школьных столовых

По информации врио главы региона, в 2022 году, с января по август, родители учащихся в Кирове пожаловались на меню и стоимость питания в образовательных учреждениях около 100 раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начался новый учебный год и одной из главных забот родителей стало качество блюд, которые предлагают в школьных столовых. Эту проблему поднял и врио губернатора во время прямого эфира на личной странице в социальной сети.

По информации Александра Соколова, в 2022 году, с января по август, родители учащихся в Кирове пожаловались на меню и стоимость питания в образовательных учреждениях около 100 раз.

- Считаю, что нужно менять подходы к школьному питанию, - отметил глава региона. - Здесь самые строгие эксперты - мамы и папы школьников. Приглашаю родителей активнее писать о качестве школьного питания, вносить предложения по его усовершенствованию.

Врио губернатора поручил взять этот вопрос на контроль Центру управления регионом. И регулярно информировать его обо всех проблемах, которые возникают в этой сфере.