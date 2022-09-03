В Кирове вандалы стали чаще опрокидывать и поджигать мусорные контейнеры

В минувшую пятницу на улице Мельникова сгорел мусорный контейнер. Фото: vk.com/regoperator43

Региональный оператор АО «Куприт» сообщил, что от рук вандалов все чаще страдают мусорные контейнеры и площадки города. В четверг, 1 сентября, неизвестные перевернули полный бак на улице Производственной, 15/3. На место сразу вызвали машину, но до ее приезда местным жителям пришлось наблюдать свалку.

Еще одна проблема - поджог контейнеров. В основном баки сгорают случайно, но иногда их поджигают намеренно. Однако и случайности закономерны. Непотушенный окурок, брошенный в бак, приведет к полному его уничтожению. А если не среагировать вовремя, то огонь может перейти на соседние контейнеры, и так сгорит целая площадка. Похожий случай произошел в пятницу, 2 сентября, на улице Мельникова, 20, сгорел мусорный бак. Сейчас его уже заменили.

Региональный оператор призвал кировчан бережно относиться к коммунальной инфраструктуре. А при необходимости сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.