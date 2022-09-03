В кировском транспорте вновь можно оплатить проезд смартфоном

Кировчане могут провести оплату с помощью приложения Mir Pay. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В автобусах и троллейбусах Кирова вернулась возможность оплачивать поездку с помощью Mir Pay. Об этом сообщили в паблике «Кировский транспорт».

Для проверки работы Mir Pay руководители группы приобрели телефон с NFC и оформили карту «МИР». А 1 сентября успешно провели оплату в автобусе 70 маршрута.

Напомним, что с марта текущего года функция оплаты через системы ApplePay и GooglePay в России была приостановлена. В этот же момент специалисты работали над восстановлением оплаты через приложения Mir Pay и SberPay. Они были недоступны из-за поломки. Однако в паблике «Кировский транспорт» рассказали, что уже в августе у некоторых пассажиров получалось произвести оплату с помощью смартфона. Но данную информацию перевозчики и кондукторы не сообщали