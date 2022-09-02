В Кирове предлагают создать четыре дополнительные остановки для электричек

Варианты новых остановочных пунктов еще не утверждены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в горадминистрации, на данный момент предложено создать остановку «Советская» в Нововятске в районе площади Победы и улицы Мира. Также рассматриваются варианты оборудования остановок «Нововятская» в районе улицы Пушкина вместо «Красносельской», «Луговая» на пересечении ж/д линии с улицей Фабричной и «Тимирязева» на 1 км от станции Киров.

В мэрии также сообщили, что в 2026-2030 годах в Кирове планируется создать «Наземное метро» для организации внутригородских перевозок с использованием ж/д транспорта. Предполагается, что в его рамках электрички будут запускать в утренние и вечерние часы пик с интервалом в полчаса.