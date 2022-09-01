В Радужном открылся второй корпус школы №74

Новый корпус принял школьников впервые. Фото: admkirov.ru

Новый корпус школы №74 в Радужном впервые принял учеников. В торжественной линейке приняла участие глава города Елена Ковалева.

- Сегодня у вас двойной праздник. Распахнет двери здание новой современной школы, которая была построена в рамках национального проекта «Образование». Конечно, здесь созданы все условия, чтобы обучаться по самым современным стандартам. Я также поздравляю первоклассников с началом нового учебного года. С сегодняшнего дня вы окунетесь в мир открытий, - отметила Елена Ковалева.

Новая школа оснащена учебной и спортивной базой по последнему слову техники. В кабинетах есть интерактивные доски и различные гаджеты, в читальном зале - мобильный класс с компьютерами, в классах технологии, физики и робототехники - 3D-принтеры и другое. На территории обустроено футбольное поле с искусственным покрытием и автогородок.

Добавим, что всего в 2022-2024 годах в Кирове планируется ввести в эксплуатацию 8 школ и 5 пристроев к образовательным учреждениям № 30, 53, 48, 58, 66. В этот же период должна завершиться реконструкция общеобразовательного учреждения на Пролетарской, 11а.