Кировская ЦДС поменяла график работы из-за повышенного спроса на транспортные карты

Спрос на школьные транспортные карты вырастает из-за наступления нового учебного года. Фото: admkirov.ru

В кировской ЦДС установили специальный график из-за увеличенного спроса на транспортные карты. Подробности сообщили в горадминистрации.

Спрос на транспортные карты традиционно вырастает с наступлением нового учебного года. В связи с этим учреждение будет работать до последнего клиента, к тому же для оказания услуг вывели дополнительного сотрудника.

Для претензионного центра установили следующий график:

- пн-чт - с 08.00 до 18.00;

- пт - с 08.00 до 17.00;

- сб, вс - выходной.

- дополнительные дни: 3 и 10 сентября (сб) с 09.00 до 13.00.

Родителям напоминают: для оформления транспортной карты нужно обратиться в претензионный центр с паспортом. Если ребенок не вписан в документ, необходимо также свидетельство о рождении, справку из школы (при получении впервые).