В Кирове мэрия переселила семью из аварийного дома в непригодную для проживания квартиру

В квартире оказались гипсокартоновые стены, душ и канализация - в коридоре, санузел - над кухней, этажом выше. Фото: ОНФ по Кировской области

Как рассказали активисты ОНФ, в 2013 году семью Лобановых переселили из аварийного дома в центре Кирова в трехкомнатную квартиру в общежитии на Боровой, на которую потратили 3,2 миллиона рублей. Были и другие варианты, однако площади были меньше полагающихся. Что касается квартиры, которую в итоге выделили семье, то она оказалась практически слепленной из гипсокартона. Душ в коридоре, канализация проложена там же, санузел - над кухней, из-за чего в квартире сразу появились следы протечек.

По словам активистов, конкурсная документация при покупке квартиры была заточена под конкретное помещение в общежитии на Боровой. Были и другие подобные случаи. Семья же отселилась в заброшенную деревню в Тужинском районе, где условия и то были лучше.

Спустя несколько лет судебных тяжб удалось признать квартиру в общежитии непригодной для жилья. Проблема осталась нерешенной, и тогда активисты направили обращение в прокуратуру. Последняя через суд обязала администрацию предоставить семье квартиру площадью почти 94 квадратных метра вне очереди.