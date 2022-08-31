Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на зимний период из Кирова

Рейсы из Кирова будут выполняться в трех направлениях. Фото: pobedilovo.com

Авиакомпания «Победа» сообщила о старте продаж билетов на зимний период. Как сообщили в аэропорте Победилово, рейсы будут выполняться в трех направлениях - Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

С 10 ноября жители смогут ежедневно летать из Кирова в Москву. Вылет планируется в 21.45, а прибытие в столицу - в 23.30. Из Москвы кировчане смогут вылететь в 19.20. Прибытие в Киров - в 20.55. Рейсы будут выполняться из аэропорта Шереметьево (Терминал B). Уточняется, что дополнительные рейсы назначены с 17 ноября, по четвергам, субботам и воскресеньям.

В Санкт-Петербург рейсы будут выполняться до четырех раз в неделю, а в Сочи до двух рейсов, начиная с 30 октября. Кировчан предупреждают, что в расписании возможны изменения.