В Нолинском районе волки нападали на местную ферму

Хищники повадились набегать на ферму в селе Лудяна. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нолинском районе на ферму вышли волки. Об этом рассказали в министерстве охраны окружающей среды по Кировской области.

Инцидент произошел в начале августа. Председатель КФХ обратился к сотрудникам охотхозяйства «Кировохота». По его словам, на ферму в селе Лудяна начали набегать волки Были зафиксированы и случаи нападения на телят. Охотники отправились на место и смогли подманить хищника с помощью имитации воя. В результате им удалось добыть матерого волка.

- Охотникам положено денежное вознаграждение от администрации района. Снижение численности волка будет продолжено, - подчеркнули в Минприроды.