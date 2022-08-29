Александр Соколов поручил решить проблему диализа в Яранске

Для проведения процедуры жителям Яранского района приходится ездить в Советск. Фото: Алексей ФОКИН

Одним из вопросов, который обсуждался в время визита временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области в Яранский район, стала проблема гемодиализа. Об этой проблеме «КП-Киров» рассказывали еще полгода назад.

Дело в том, что сейчас для того, чтобы сделать эту жизненно необходимую процедуру, нуждающимся приходится ездить в Советск. Транспортное сообщение между населенными пунктами есть, но в Советске от конечной остановки автобуса приходится еще идти два километра. А потом - обратно. А ведь те, кому требуется процедура, богатырским здоровьем не отличаются.

- Вижу два возможных пути решения этой проблемы, - сказал Александр Соколов на еженедельном совещании правительства региона. - Либо открывать диализ в Яранске, либо закрепить машину специально под эти цели, чтобы исключить необходимость многокилометровых «походов». Проблема эта касается немногих людей, но для них это действительно вопрос жизни и смерти.