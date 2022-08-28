В Кирове в Вятке утонула девочка

Трагедия произошла в районе ЖК на улице Заводской. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове на Вятке утонул ребенок. Первую информацию об этом сообщили в паблике «Киров без цензуры».

По словам местных жителей, происшествие случилось 27 августа в районе ЖК на улице Заводской. Девочка пришла купаться на реку с отцом. В какой-то момент оба начали тонуть. Очевидцы сообщили, что мужчина с трудом сумел выплыть. Ребенок, к сожалению, утонул. Известно также, что на данный момент тело так и не нашли.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.

Напомним, что необходимо соблюдать меры безопасности для того, чтобы избежать трагедии. В первую очередь - купаться только на оборудованных пляжах, поскольку на «диких» нет спасателей, которые могут прийти на помощь. В водоемах могут быть водовороты, сильные течения, подводные ямы, на дне - коряги.