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Происшествия28 августа 2022 9:05

В Советске два человека пострадали в ДТП с междугородним автобусом

Пассажиры легковушки, столкнувшейся с общественным транспортом, получили травмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В аварии пострадали женщина и 14-летняя девочка. Фото: ГИБДД Кировской области

В аварии пострадали женщина и 14-летняя девочка. Фото: ГИБДД Кировской области

В Советске произошло ДТП с междугородним автобусом. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 27 августа в 16.05. На перекрестке Ленина и Строителей столкнулись «Фольксваген» и автобус маршрута «Киров-Волгоград». В результате пострадали пассажиры легковушки - женщина и 14-летняя девочка. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Никто из находившихся в автобусе травм не получил.

По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все причины и условия совершения ДТП.