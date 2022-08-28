В Советске два человека пострадали в ДТП с междугородним автобусом

В аварии пострадали женщина и 14-летняя девочка. Фото: ГИБДД Кировской области

В Советске произошло ДТП с междугородним автобусом. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 27 августа в 16.05. На перекрестке Ленина и Строителей столкнулись «Фольксваген» и автобус маршрута «Киров-Волгоград». В результате пострадали пассажиры легковушки - женщина и 14-летняя девочка. Им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Никто из находившихся в автобусе травм не получил.

По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все причины и условия совершения ДТП.