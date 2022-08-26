Кировчан приглашают на бесплатный просмотр фильмов в «Ночь кино»

Показы пройдут в парках, домах культуры, скверах, кинотеатрах. Фото: Олег ЗОЛОТО

27 августа в Кировской области пройдет «Ночь кино». Российские премьеры будут бесплатно показывать во всех муниципальных районах и городских округах. Об этом сообщает правительство региона.

Для показа выбраны три фильма: «Чемпион мира», «Пара из будущего», «Последний Богатырь: Посланник Тьмы». Зрители смогут собраться на просмотр в домах культуры, парках, музеях и библиотеках. Кировские кинотеатры «Смена» и «Дружба» также устроят бесплатные киносеансы в рамках мероприятия.

Стоит отметить, что «Ночь кино» - всероссийская акция. В Кировской области она пройдет уже в седьмой раз.