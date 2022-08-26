Через неделю в Кировской области может похолодать до +12 градусов

Кировчанам советуют доставать осенние вещи из гардероба. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 1 сентября в нашей области может серьезно похолодать. Об этом предупреждает паблик «Любительская метеорология в Кирове».

Согласно прогнозу группы, 29 августа блокирующий антициклон начнет разрушаться, и на следующий день в регион придут дожди и грозы на фоне похолодания. А с 1 сентября с севера и северо-запада на юг начнет активно вторгаться арктический воздух.

- Есть вариант, что 1 сентября днем может быть не выше +7...+12°С на фоне северо-западного ветра, - комментируют метеорологи-любители и советуют доставать из гардероба осенние вещи.

Стоит отметить, что прогноз еще может измениться.