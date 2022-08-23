Крытый каток с искусственным льдом появится в Яранске в декабре

Работы на объекте идут по графику. Фото: kirovreg.ru

Крытый каток появится в Яранске в декабре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас на площадке идут работы в соответствии с графиком. По данным регионального Минспорта, подрядчик должен полностью завершить возведение объекта до 30 ноября 2022 года. На объекте смогут тренироваться хоккеисты и фигуристы. Планируется также проводить на площадке массовые катания. Ранее мы сообщали, что на строительство катка с искусственным льдом выделили 99,9 миллиона рублей.

Напомним, мы также писали, что каток с искусственным льдом появится и в Кирове. Площадка, по планам, должна появиться до 30 ноября 2022 года за стадионом «Родина». На возведение выделялась аналогичная сумма - 99,9 миллиона рублей.