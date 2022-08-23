В Кирове рядом с Вяткой обнаружили свалку строительного мусора

На площадке в 300 метрах от Вятки свален асфальт, грунт, бортовые камни. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове неподалеку от реки Вятки образовалась стихийная свалка строительного мусора. О проблеме рассказали активисты ОНФ.

О происходящем общественникам рассказали местные жители. На месте обнаружилась площадка, которую явно разравнивали для стройки или организации свалки. По периметру свалены бортовые камни, асфальт, грунт. Все это находится в 300 метрах от Вятки. Причем свалка находится, по данным публичной кадастровой карты, на муниципальной земле.

После проверки контракта на ремонт улично-дорожной сети Кирова выяснилось, что в нем не прописана обязанность подрядчика утилизировать отходы работ, а только разборка бортовых камней и вывоз мусора на 10 км. Общественники обратились в горадминистрацию с просьбой решить проблему.