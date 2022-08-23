В Сунском районе осудят мужчину, который почти год избивал жену и падчерицу

Мужчина издевался над женой и ребенком почти целый год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сунском районе перед судом предстанет местный житель, избивавший жену и падчерицу. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

По данным ведомства, 39-летний мужчина издевался над супругой и 10-летней падчерицей на протяжении практически года. С июня 2021 по март 2022 года он систематически избивал обеих. Когда происходившее в семье вскрылось, на мужчину завели уголовное дело по статье «Истязание в отношении двух лиц, в том числе несовершеннолетней».

На данный момент расследование завершено. Материалы дела переданы в суд вместе с утвержденным обвинительным заключением. Максимальное наказание, грозящее обвиняемому - от трех до семи лет лишения свободы.