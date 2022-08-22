В Кирове светофор на перекрестке Щорса и Попова будет работать в прежнем режиме

Отрегулируют также светофор на пересечении Щорса и Производственной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове отрегулируют работу светофоров, на которые чаще всего жаловались автомобилисты. Об этом рассказал и.п. главы горадминистрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.

Так, на перекрестке Щорса и Попова вернется прежний режим работы светофора до момента запуска улицы Сурикова. На пересечении Щорса и Производственной увеличат время работы зеленого сигнала по Производственной - «в связи с тем, что в настоящее время по Производственной следует большое количество грузового транспорта в обход закрытого моста через Молому на трасе Р-176».

Симаков также поручил проработать вопрос уширения перекрестка Щорса и Производственной.