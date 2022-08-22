В Кирове временно ограничат движение по улицам Ленинградской и Правды

Водителей просят учитывать информацию и планировать маршрут заранее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в горадминистрации, причина ограничений - реконструкция теплосетей. Обновление коммуникаций начнется 23 августа в районе дома №3 по Ленинградской и продлится до 9 сентября. Работы на улицы Правды пройдут в районе домов №4 и 6 с 9 по 26 сентября. На указанные сроки движение транспорта по улицам ограничат.

Подрядчик обеспечит безопасность на участках: выставит ограждение с искусственным освещением и дорожные знаки. После завершения обновления теплосетей он обязан полностью восстановить благоустройство территории.

Водителей просят учитывать информацию и планировать маршрут заранее.