Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2022 9:25

Годовалому ребенку из Кирова удалили 7-сантиметровую опухоль печени

Операция прошла успешно, малыш чувствует себя хорошо
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На плановом УЗИ у ребенка обнаружили образование печени. Фото: vk.com/rdkbofficial

На плановом УЗИ у ребенка обнаружили образование печени. Фото: vk.com/rdkbofficial

Врачи Российской детской клинической больницы спасли годовалого малыша из Кирова с опухолью печени. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсетях.

Ребенок поступил в больницу после планового УЗИ, на котором обнаружили образование, достигавшее семи сантиметров в максимальном размере. Малыша направили в стационар для дальнейшего обследования и выбора тактики лечения. Образование оказалось гепатобластомой - злокачественной опухолью печени. Ее получилось удалить без предоперационной химиотерапии путем малоинвазивного хирургического вмешательства.

Операция прошла успешно, малыш потерял минимальное количество крови - не более 20 мл. Первые сутки после вмешательства за ребенком наблюдали в реанимации, затем его перевели в отделение. Сейчас с ребенком все хорошо, однако в дальнейшем потребуется постоянное наблюдение специалистов для исключения рецидива.