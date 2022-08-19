Годовалому ребенку из Кирова удалили 7-сантиметровую опухоль печени

На плановом УЗИ у ребенка обнаружили образование печени. Фото: vk.com/rdkbofficial

Врачи Российской детской клинической больницы спасли годовалого малыша из Кирова с опухолью печени. Об этом сообщили в группе учреждения в соцсетях.

Ребенок поступил в больницу после планового УЗИ, на котором обнаружили образование, достигавшее семи сантиметров в максимальном размере. Малыша направили в стационар для дальнейшего обследования и выбора тактики лечения. Образование оказалось гепатобластомой - злокачественной опухолью печени. Ее получилось удалить без предоперационной химиотерапии путем малоинвазивного хирургического вмешательства.

Операция прошла успешно, малыш потерял минимальное количество крови - не более 20 мл. Первые сутки после вмешательства за ребенком наблюдали в реанимации, затем его перевели в отделение. Сейчас с ребенком все хорошо, однако в дальнейшем потребуется постоянное наблюдение специалистов для исключения рецидива.