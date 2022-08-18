В Кировской области ищут мужчину, который сутки назад ушел в лес и пропал

Если вы видели этого мужчину, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пропавшего без вести мужчину. В последний раз Николая Кострова видели в селе Синегорье Нагорского района. 17 августа он ушел в лес и не вернулся.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Николаю 52 года, рост 167 см, худощавого телосложения, светловолосый. Во что был одет мужчина на момент ухода из дома, неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.