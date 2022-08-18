Кировские охотники смогут добывать боровую и водоплавающую дичь с 20 августа

Кировчан просят неукоснительно соблюдать действующие правила охоты и технику безопасности. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кировской области с 20 августа открывается охота на боровую и водоплавающую дичь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее мы сообщали, что для удобства охотников за выдачей разрешения можно обратиться за месяц до начала сезона, что позволит за одно обращение получить лицензию на добычу нескольких видов. Кировчан предупреждают, что возможны очереди на выдачу, поскольку охота на боровую и водоплавающую дичь очень популярна в нашей области. Это касается тех, кто захочет получить документ лично. Напомним, разрешение могут выдать также на портале Госуслуг.

Охотников также просят неукоснительно соблюдать действующие правила, в том числе технику безопасности при обращении с оружием, и меры пожарной безопасности в охотугодьях.