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Общество18 августа 2022 6:09

В Кирове отремонтированы 7 из 36 грунтовых дорог

Приведенные в порядок участки готовятся к приемке
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В ближайшее время рабочие примутся за дороги в Рожнях и Дороничах. Фото: admkirov.ru

В ближайшее время рабочие примутся за дороги в Рожнях и Дороничах. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается ремонт грунтовых дорог по муниципальному контракту. Об этом сообщили в горадминистрации.

На объектах рабочие подготавливают основание, затем кладут два слоя щебня и утрамбовывают их с помощью спецтехники. По одному контракту ремонту подлежат 14 улиц, по второму - 22. Общая стоимость работ - около 33 миллионов рублей.

Накануне работы прошли на улице Менжинского. В течение недели ремонтировались дороги на улицах Осенняя, Пушкари и Урожайная. Сейчас к приемке готовятся семь участков. В ближайшее время подрядчик займется дорогами в Дороничах и деревне Рожни.