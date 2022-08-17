18 августа кировчане бесплатно проверят здоровье у Филармонии

Кировчане получат рекомендации и консультации по вопросам образа жизни. Фото: vk.com/medkirovru

18 августа в Кирове вновь пройдет акция «Я выбираю здоровье». На сей раз местом проведения станет площадка у филармонии. Об этом информирует областной Минздрав.

Мероприятие пройдет с 9 до 14 часов, и посетить его смогут все желающие. Кировчанам проведут экспресс-обследование, в которое входит измерение артериального давления, индекса массы тела, уровня глюкозы и холестерина в крови и другое. По его итогам врачи дадут рекомендации по вопросам формирования ЗОЖ и коррекции образа жизни, по необходимости.

Посетители смогут получить консультации по вопросам здоровья, питания, двигательной активности, факторам риска хронических заболеваний. Специалисты также дадут рекомендации по профилактике потребления алкоголя.