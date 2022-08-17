В Кирове двое мужчин едва не убили таксиста, чтобы завладеть его машиной

Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело. Фото: скрин с видео УМВД по Кировской области

В Кирове двое мужчин едва не убили таксиста из-за его машины. Об этом рассказали в областном УМВД.

По данным ведомства, двое кировчан вызывали такси из юго-западного района областного центра. Приехавшему водителю обозначили направление в сторону Костино. После того, как машина проехала Садаковский, водителя попросили остановиться на обочине. Когда тот выполнил просьбу, мужчины внезапно начали душить таксиста. Несчастный потерял сознание, и приятели вытащили его из машины, оставили на обочине, а сами уехали.

Придя в себя, таксист обратился в полицию. Правоохранители в ходе поисков обнаружили его машину на одной из улиц Кирова, а позднее вышли и на самих злоумышленников. Оба задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Угон автомобиля, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Кировчанам грозит до 12 лет лишения свободы.