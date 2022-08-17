В Кирове сносят здание бывшего кинотеатра на Ломоносова

Демонтаж бывшего кинотеатра - первый этап строительства нового здания. Фото: vk.com/stroim_kirov

На улице Ломоносова начали сносить здание бывшего кинотеатра «Восток». Об этом сообщает паблик «Строим Киров».

Речь идет о дома №14а. Согласно паспорту объекта, демонтаж бывшего кинотеатра - это первый этап строительства здания общественного назначения. Срок окончания работ - октябрь 2022 года. Паблик отмечает, что ранее здесь располагался магазин, но съехал из-за признания здания аварийным.

- Исходя из собственника, можно ожидать очередной мини-ТЦ, - комментируют создатели группы.

Собственником здания, к слову, является ИП Меньшенин А.В. Работы выполняет ООО «СтройЖилкомплект».