В Даровском мужчина избивал двухлетнего сына и угрожал убийством сожительнице

Материалы уголовного дела уже направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Даровском осудят 36-летнего мужчину, который избивал своего ребенка и угрожал убить сожительницу. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

По данным следствия, в ноябре 2021 года мужчина угрожал убийством своей сожительнице. Для придания веса своим словам он замахнулся на нее топором. А когда об этом стало известно, и на него завели уголовное дело, он заставил женщину отказаться от своих показаний и заявить, что ничего подобного не было. При этом опять-таки место имели угрозы, удары и демонстрация ножа.

Следствие также выяснило, что в период с декабря 2021 года по январь 2022 года мужчина систематически бил своего двухлетнего сына. К статьям «Угроза убийством» и «Приуждение к даче ложных показаний» прибавилась еще одна - за истязание несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, перед которым мужчина вскоре предстанет.