В Кирове водитель «Газели» погиб после столкновения с «Тойотой»

Водитель «Газели» погиб на месте. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове произошло смертельное ДТП. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня, 17 августа, около 12.20. На перекрестке улиц Свободы и Пятницкой столкнулись «Тойота» и «Газель». Удар оказался страшной силы. Водитель «Газели» скончался на месте аварии от полученных травм. О состоянии водителя иномарки ничего не известно.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия происшествия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.