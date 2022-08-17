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Происшествия17 августа 2022 11:00

В Кирове водитель «Газели» погиб после столкновения с «Тойотой»

По факту аварии проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Водитель «Газели» погиб на месте. Фото: ГИБДД Кировской области

Водитель «Газели» погиб на месте. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове произошло смертельное ДТП. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась сегодня, 17 августа, около 12.20. На перекрестке улиц Свободы и Пятницкой столкнулись «Тойота» и «Газель». Удар оказался страшной силы. Водитель «Газели» скончался на месте аварии от полученных травм. О состоянии водителя иномарки ничего не известно.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Полиция устанавливает все причины и условия происшествия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.