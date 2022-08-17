Водитель «Газели» погиб в ДТП на автотрассе «Вятка»

Авария произошла утром в Яранском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

Во вторник 16 августа в Яранском районе случилось жуткое ДТП. Грузовик «Газель» столкнулся с фурой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 7.45 на федеральной дороге «Вятка». По предварительным данным, 57-летний мужчина на «Газели» врезался в попутную фуру «Скания». От удара грузовик получил сильные повреждения, а его водитель скончался.

В ведомстве добавили, что помимо аварии в Яранском районе, 16 августа в Кировской области зафиксировали еще 5 ДТП. Четыре происшествия случились на территории регионального центра: в них травмировались пятеро человек. Еще одна авария произошла в Сунском районе - в ней пострадал пассажир.