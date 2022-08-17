В Кирове временно перекроют перекресток улиц Верхосунской и Хлыновской

На участке пройдут дорожные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове запретят движение транспорта на перекрестке улиц Верхосунской и Хлыновской. Как сообщает горадминистрация, с 18 августа на участке начнется устранение дефекта, обнаруженного на теплосетях. Участок трубопровода, подлежащий замене, находится под проезжей частью.

В мэрии отметили также, что в связи с перекрытием участка временно изменится маршрут автобуса №10. Общественный транспорт будет объезжать перекресток через улицы Нагорную и Верхосунскую. Кировчан просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Работы планируют завершить к 25 августа. К вечеру этого же дня на перекрестке восстановят движение транспорта.