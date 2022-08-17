В Уржумском районе 17 августа локализовали лесной пожар

Пожар тушат с 16 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уржумском районе продолжают тушить лесной пожар. Об этом сообщили в КОГСАУ «Лесоохрана».

Сообщается, что пожар в лесу в Уржумском районе площадью 0,74 га начали ликвидировать 16 августа. Сейчас огонь локализовали: местным жителям и животным ничего не угрожает. Помимо этого, к 17 августа пожарные потушили большое возгорание в Оричевском лесничестве. Его площадь составила 12,6 га.

Отметим, что с начала сезона в Кировской области зарегистрировали 44 лесных пожара. За это время в тушении участвовали 681 человек и 180 единиц техники.

Ранее мы писали, что вероятность возгораний из-за жары в районах остается по-прежнему высокой. В связи с этим с 15 августа противопожарный режим в регионе усилили.