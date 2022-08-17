В Кирове часть берега Вятки незаконно обрела собственника

Ограждение установил местный вейк-парк, расположенный на берегу озера Холуново. Фото: vk.com/onfkirov

Напомним, ранее мы писали, что жителям Сидоровки отрезали выход к реке Вятке предприниматели, организовавшие на берегу озера Холуново вейк-парк. Руководство заявляло в ответ на все претензии, что огороженные участки земли находятся в частной собственности.

Как сообщают активисты ОНФ, это оказалось правдой. Прокуратура в ходе проверки обнаружила, что участки в свое время сформировали с нарушениями Земельного и Водного кодексов. В итоге предприниматели завладели частью береговой полосы Вятки.

Сейчас в суд направлен иск с требованием вернуть часть территорий в федеральную собственность. Но вопрос с демонтажем ограждения это не решит. Активисты признают: признать размещение забора незаконным невозможно, поскольку в Сидоровке есть другие места подхода к реке. Другое дело, что они крайне неудобны для местных, но, с точки зрения закона, являются альтернативой.