В Кирово-Чепецке нашли двух братьев, пропавших без вести

На поиски детей у полицейских ушла вся ночь. Фото: УМВД по Кировской области

В Кирово-Чепецке полиция нашла двух братьев, пропавших без вести. Об этом сообщили в областном УМВД.

С заявлением обратились родители мальчиков 12 и 14 лет. 15 августа подростки ушли из дома, еще с утра, пока взрослые спали, и не вернулись к вечеру. При этом мобильных телефонов у них с собой не было.

Полиция всю ночь обследовала улицы, дворы, подъезды многоквартирных домов, заброшенные постройки, места скопления несовершеннолетних. Братьев нашли ближе к утру и доставили в отдел, где те и рассказали, что просто гуляли всю ночь по городу. К счастью, с ними не произошло ничего плохого. После профилактической беседы подростков передали родителям.