Рядом с Кировской областью обнаружили несколько очагов африканской чумы свиней

Часть поголовья с потенциально небезопасных территорий привезли в Кировскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неподалеку от Кировской области выявили очаги африканской чумы свиней. Об этом сообщает правительство региона.

Болезнь зафиксировали в населенных пунктах Республики Татарстан, находящихся менее чем в 50 км от границы с нашей областью. Как информирует управление ветеринарии по региону, часть поголовья с местных фермерских хозяйств отгрузили в Вятскополянский район на убой. Ведомство провело отбор проб и получило отрицательные результаты. Но это не означает, что риски минимизированы.

- Продукты убоя были получены и реализованы. Они могут нести угрозу возникновения очагов заболевания при использовании в корм свиньям, - комментирует начальник управления ветеринарии региона Сергей Чучалин.

Владельцев животных просят не допускать использования непроваренных пищевых отходов и продуктов убоя, а также не давать в корм свиньям лесные грибы и ягоды.

Стоит добавить, что на территории Вятскополянского и Малмыжского районов установят зоны наблюдения с проведением профилактических мероприятий.