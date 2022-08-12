В двух районах Кирова пройдут «сплошные проверки»

Автоинспекторы будут патрулировать два района города, а также пригородные зоны, въезды и выезды из Кирова. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Ловить пьяных водителей будут на протяжении трех дней. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Мероприятие пройдет с 12 по 14 августа в Первомайском и Ленинском районах Кирова. На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Пригородные зоны, въезды и выезды из Кирова также будут под присмотром. В помощь автоинспекторам выйдут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного патруля».

Областная Госавтоинспекция напоминает, что вождение в нетрезвом виде карается лишением прав на полтора-два года и штрафом в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кировчанам также сообщают, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.