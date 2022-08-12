В Кирове прошло распределение 15 квартир между детьми-сиротами

Распределение жилья проходит с помощью жеребьевки. Фото: admkirov.ru

В Кирове 15 детей-сирот получили квартиры. Об этом сообщает горадминистрация.

Жилье между ними распределяется путем случайного выбора, с помощью жеребьевки. Проводит ее специальная комиссия. Сегодня ребята получили новые квартиры в разных концах города. Проверяющие, проводившие приемки помещений, не нашли в них никаких нареканий. Примерно через месяц дети-сироты получат ключи от квартир, когда все необходимые документы будут подготовлены.

В мэрии также отметили, что это уже пятая процедура распределения жилья, прошедшая в текущем году. С начала 2022 года квартиры получили уже 102 человека. Всего до конца года жилыми помещениями обеспечат более 300 детей-сирот.