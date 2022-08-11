13 августа в Радужном на один день перекроют проспект Строителей

Движение на улице перекроют с полудня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

13 августа будет отмечаться День микрорайона Радужный. Для жителей подготовлена небольшая праздничная программа. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации.

В 18.30 на площадке на перекрестке улиц Владимира Меланьина и проспекта Строителей начнется праздничная программа «Люблю тебя, мой край родной!». По ее окончанию, в 22 часа, для радужнинцев запустят фейерверк.

В связи с проведением мероприятий проспект Строителей временно перекроют. С 06.00 до 22.30 запретят остановку и стоянку транспорта на участке от улицы Конституции до разворотного круга автобусов в районе дома №25. Движение прекратят на участке от улицы Конституции до дома №21 по проспекту Строителей с 12.00 до 22.30. Ограничения распространяются на обе стороны улицы.