В Вятку запустили 10 тысяч мальков стерляди

Вес каждой рыбешки всего 3 грамма. Фото: kirovreg.ru

В Кирове в реку Вятку выпустили более 10 тысяч мальков. Вес каждого около 3 грамм. Об этом рассказали в пресс-центре правительства.

Это мероприятие в 2022 году провели впервые. Всего в Кировской области в текущем году планируется выпустить около 60 тысяч молоди.

Происходящее контролировала специальная комиссия. В ее состав вошли представители министерства охраны окружающей среды, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и организации, которая возмещает причиненный природе ущерб.

Отметим, что подобные действия не только компенсируют вред от предприятий, но и помогают восстановить численность ценных рыб в Вятке.