В Кировской области продолжают загрязнять реку Куринка

Специалисты взяли пробы воды. Фото: vk.com/priroda_43

В реку Куринка в Кировской области продолжают сбрасывать отходы. Сотрудники регионального министерства охраны окружающей среды 8 августа съездили в Котельничский район и взяли пробы воды.

По словам жителей села Макарье, отбросы регулярно попадают в реку в темное время суток. Из-за отходов от воды идет неприятный запах. Информацию подтвердили специалисты. Они выяснили, что опять виновато местное предприятие. Оно сбрасывает стоки молочной промышленности в реку. Теперь компании-виновнику предстоит устранить нарушения, а также обновить свои очистные сооружения.

Заметим, ранее министерство охраны окружающей среды уже жаловалось на молочное предприятие в прокуратуру. Однако, проблема никуда не исчезла. В случае, если реку Куринку продолжат загрязнять, то на компанию подадут в суд.