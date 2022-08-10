В Кировской области водитель мусоровоза насмерть задавил пешехода

Осужденный подал апелляцию, однако жалобу отклонили, оставив приговор в силе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вятских Полянах осудили водителя мусоровоза, который насмерть задавил пешехода. Об этом сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла 4 февраля 2022 года. Как выяснило следствие, 42-летний мужчина, водитель мусоровоза, двигался задним ходом по дороге между домами. Не убедившись в безопасности маневра, он наехал на пешехода. Последний скончался от полученных травм.

Мужчину признали виновным в гибели пешехода. Приговором стали два года лишения свободы. Однако ввиду наличия смягчающих обстоятельств наказание заменили на принудительные работы на тот же срок. Часть заработка будет удерживаться из зарплаты осужденного в доход государства.

Водитель не согласился с приговором и подал апелляцию, однако ее отклонили. Отбывать наказание мужчина будет в одном из исправительных центров региона.