Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2022 10:26

В Кировской области водитель мусоровоза насмерть задавил пешехода

За это его приговорили к принудительным работам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Осужденный подал апелляцию, однако жалобу отклонили, оставив приговор в силе.

Осужденный подал апелляцию, однако жалобу отклонили, оставив приговор в силе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вятских Полянах осудили водителя мусоровоза, который насмерть задавил пешехода. Об этом сообщает областная прокуратура.

Трагедия произошла 4 февраля 2022 года. Как выяснило следствие, 42-летний мужчина, водитель мусоровоза, двигался задним ходом по дороге между домами. Не убедившись в безопасности маневра, он наехал на пешехода. Последний скончался от полученных травм.

Мужчину признали виновным в гибели пешехода. Приговором стали два года лишения свободы. Однако ввиду наличия смягчающих обстоятельств наказание заменили на принудительные работы на тот же срок. Часть заработка будет удерживаться из зарплаты осужденного в доход государства.

Водитель не согласился с приговором и подал апелляцию, однако ее отклонили. Отбывать наказание мужчина будет в одном из исправительных центров региона.